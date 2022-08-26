Губернатор Свердловской области оценил потенциал Березовского месторождения подземных вод

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил потенциал Березовского месторождения подземных вод. По словам главы региона, он дал поручение вновь обсудить вопрос забора воды, которую необходимо выкачивать.

- В таком случае она покрыла бы потребность Екатеринбурга, если возникнет чрезвычайная ситуация. Уже установлено, что вода по параметрам соответствует питьевой. Но рудник и Роспотребнадзор пока не нашли общее решение по установлению санитарной зоны, - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что пришло время обо всем договориться и начать разработку проектной документации по строительству труб. Ранее стало известно, что в подъезде новостройки на 8 Марта, 20/4 в ЖК «Ботанический сад» из-под пола забил фонтан. Это произошло во время сильного ливня накануне, 26 августа.