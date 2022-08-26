В Екатеринбурге школьник попал под колеса грузового «УАЗ», перебегая дорогу в неположенном месте

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 48-летний мужчина за рулем грузового «УАЗ 390945» сбил девятилетнего мальчика, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла на улице Летчиков, недалеко от жилого дома № 31.

- В результате ДТП пострадал девятилетний школьник, с места ДТП с ушибом правого колена доставлен в лечебное учреждение № 9. Установлено, что мама отправила сына в аптеку, почему он решил сократить путь, и перешел в не установленном месте, пояснить не смогла, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

При этом женщина заметила, что раньше ее сын не нарушал ПДД. А за рулем «УАЗ» ехал 48-летний мужчина, который имеет 30-летний водительский стаж, за это время его один раз привлекали к ответственности. В момент столкновения он был трезв.