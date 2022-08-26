В Екатеринбурге местный житель одолжил у знакомой иномарку и продал ее перекупщикам

Через день женщине позвонили и спросили, не продавала ли она свое авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 38-летний местный житель одолжил у своей 47-летней знакомой иномарку Kia Rio и продал его неизвестным. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что вместе с мужчиной они дружат в течение двух с половиной лет.

- За это время она неоднократно предоставляла ему свой автомобиль для личного пользования. В последний раз мужчина попросил у нее транспортное средство и объяснил, что ему необходимо съездить в Уфу по делам. Не став уточнять, она отдала приятелю ключи, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Через день женщине позвонили и спросили, не продавала ли она свое авто, оказалось, с ней связался перекупщик. Он рассказал, что ее машина выставлена на продажу в Башкортостане, однако его смутил факт отсутствия документов

- При этом друг женщины перестал выходить на связь. Она заявила машину в розыск. Через некоторое время полицейские разыскали подозреваемого, который признал, что продал чужой автомобиль. Возбуждено уголовное дело «Мошенничество в крупном размере», - добавили в полиции.