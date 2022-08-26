В Екатеринбурге пройдет фестиваль местных брендов одежды и украшений

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

27 августа в Екатеринбурге пройдет первый Summer Fest by Oneloft. Арт-пространство Oneloft проводит мероприятия разных форматов и масштаба. А в этот раз организует крупный фестиваль, на котором будут представлены десятки локальных брендов одежды, украшений, детских товаров, книг и гастрономии.

Для посетителей пройдут творческие мастер-классы и перформансы. На сцену выйдут музыкальные группы Moller jazz show и Fontano. Также состоятся образовательные лекции. Любители активного образа жизни смогут позаниматься с тренерами фитнес-клуба Encore и дома практик HolyDance, гостей с детьми ждут веселые игры с аниматорами. Для фото на память организаторы подготовили декорированные фотозоны и арт-локации.

Фото предоставлено пресс-службой фестиваля

Мероприятие состоится 27 августа с 12:00 до 22:00 в Литературном квартале, вход свободный. Фестиваль проводится при поддержке депутата Екатеринбургской Городской Думы Алексея Вихарева.

Подробную информацию и расписание можно найти на САЙТЕ фестиваля.