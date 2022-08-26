В Нижнем Тагиле осудят предпринимателя из Азербайджана за незаконную продажу алкоголя и сигарет

Как оказалось, бизнесмен действовал с января по апрель этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят предпринимателя из Азербайджана, который организовал незаконную продажу алкоголя и сигарет на территории города. Как оказалось, бизнесмен действовал с января по апрель этого года.

- По версии следствия, не имея соответствующей лицензии на оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, он незаконно приобрел, перевез и хранил с целью дальнейшего сбыта в боксе гаражного кооператива и помещении сауны немаркированную алкогольную и табачную продукцию, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всего же он мог заработать на этом больше полутора миллионов рублей: у него изъяли порядка 2.2 тысяч бутылок и 8.4 пачек табачных изделий. Уголовное дело по статье «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также немаркированных табачных изделий, в особо крупном размере» передано в суд на рассмотрение.