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Происшествия26 августа 2022 11:45

Из Свердловской колонии сбежали двое заключенных

Один из них судим за кражу и угон, второй отбывает наказание за покушение на сбыт наркотиков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уже на следующий день, 26 августа, обоих беглецов обнаружили неподалеку от города Богданович

Уже на следующий день, 26 августа, обоих беглецов обнаружили неподалеку от города Богданович

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из свердловской исправительной колонии № 53 накануне сбежали два заключенных. Один из них был осужден на шесть лет за кражу и угон, второй же отбывал четырехлетнее наказание за покушение на сбыт наркотиков.

- Отсутствие заключенных было выявлено при обходе отряда на участке колонии-поселения в поселке Привокзальным под Верхотурьем 25 августа. Сразу после этого были проведены оперативно-розыскные мероприятия, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Уже на следующий день, 26 августа, обоих беглецов обнаружили неподалеку от города Богданович, сопротивления при задержании они не оказали, теперь по факту происшествия проводится служебная проверка.