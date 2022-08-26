В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают пропавшую 17-летнюю Снежану Минееву. Последний раз девушку видели в микрорайоне Компрессорном 26 августа, на связь с родными она не выходит, связи с ней нет.

- Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, карие глаза, - рассказали в отряде.

К сожалению, нет никаких данных, во что была одета пропавшая, но известно, что с собой у нее был рюкзак черного цвета, а на нем значки с символикой «аниме».

- Розыском пропавшей занимается ОП № 6 УМВД России по г. Екатеринбургу. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону (343)356-42-06, - добавили в полиции.

Все, кому что-либо известно о место нахождении пропавшей, могут звонить по телефону 89521303370 Надежда «Нафаня».