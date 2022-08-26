Фото: департамент информполитики региона

Запущен маршрут, соединяющий Арамиль, Большой Исток и Екатеринбург. Автобус № 123 начал курсировать благодаря предложению студентки, которая как и многие жители отдаленных территорий испытывала трудности, добираясь в областной центр.

- У нас мало автобусов ходит в Екатеринбург. Очень сложно уехать в город, особенно утром, - рассказала студентка РАН ХИГС Юлия Бабушкина, живущая в Большом Истоке. - Бывало 40 минут - час приходилось стоять на остановке. И в тридцатиградусный мороз. До «Сима-Ленда» или ЭКСПО вообще не добраться.

Проект Юлии выбрали из нескольких, также представленных губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву студентами.

Автобус выезжает из Арамили в 06:53 и возвращается на конечную «Дом Культуры» в 20:44.

В департаменте инфолрмационной политики отметили, что в августе по предложению студентов был также усовершенствован маршрут №134. По нему автобусы из Сысерти следуют до Южного автовокзала в Екатеринбурге через «Сима-Ленд» и терминал на Черняховского.