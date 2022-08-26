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Недвижимость26 августа 2022 10:10

Восстановление проезда на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле обойдется в 3 миллиона рублей

Обновленная дорога появится внутри квартала от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Асфальт на внутриквартальном проезде заменят за месяц

Асфальт на внутриквартальном проезде заменят за месяц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На восстановление внутриквартального проезда на Ленинградском проспекте от улицы Тимирязева до проспекта Дзержинского в Нижнем Тагиле потратят 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Долгое время дорога у домов №39, 41,43, 55, 57, 63, 73 и 75 находится в плачевном состоянии, треть от проезжей части – это ямы, выбоины и трещины.

Компания, которая одержит победу в аукционе, должна будет заменить асфальт на проезжей части, парковках, который к ней прилегают, а также заменить кирпичную кладку колодцев. На все работы дается ровно месяц.

Сейчас в Нижнем Тагиле строят новый мост через реку Кушва. Прежний был временно, но при этом прослужил целых 20 лет.