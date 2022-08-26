Восстановление проезда на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле обойдется в 3 миллиона рублей

Асфальт на внутриквартальном проезде заменят за месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

На восстановление внутриквартального проезда на Ленинградском проспекте от улицы Тимирязева до проспекта Дзержинского в Нижнем Тагиле потратят 3 миллиона рублей. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

Долгое время дорога у домов №39, 41,43, 55, 57, 63, 73 и 75 находится в плачевном состоянии, треть от проезжей части – это ямы, выбоины и трещины.

Компания, которая одержит победу в аукционе, должна будет заменить асфальт на проезжей части, парковках, который к ней прилегают, а также заменить кирпичную кладку колодцев. На все работы дается ровно месяц.

Сейчас в Нижнем Тагиле строят новый мост через реку Кушва. Прежний был временно, но при этом прослужил целых 20 лет.