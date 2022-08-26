В Екатеринбурге больше месяца будет закрыто движение по улице Военного Флота

Движение будет закрыто с 16 сентября по 21 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 16 сентября по 21 октября будет закрыто движение по улице Военного Флота. На участке дороги от Амундсена до Печатников специалисты ЕТК будут строить тепловую сеть.

- На период закрытия дороги движение транспорта дорожники направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников, Тельмана, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, насколько перекроют улицы Антона Валека и Академика Губкина. Горожан просят заранее планировать маршрут передвижения, учитывая работы.