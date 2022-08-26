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Общество26 августа 2022 10:04

В Екатеринбурге больше месяца будет закрыто движение по улице Военного Флота

На участке дороги будет строить тепловую сеть
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Движение будет закрыто с 16 сентября по 21 октября

Движение будет закрыто с 16 сентября по 21 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 16 сентября по 21 октября будет закрыто движение по улице Военного Флота. На участке дороги от Амундсена до Печатников специалисты ЕТК будут строить тепловую сеть.

- На период закрытия дороги движение транспорта дорожники направят по улицам Амундсена, Депутатской, Московской, Печатников, Тельмана, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в мэрии Екатеринбурга рассказали, насколько перекроют улицы Антона Валека и Академика Губкина. Горожан просят заранее планировать маршрут передвижения, учитывая работы.