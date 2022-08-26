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Общество26 августа 2022 9:44

Полицейские задержали 170 иностранных граждан во время рейда в Екатеринбурге

К административной ответственности привлечено 42 мигранта
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские задержали 170 иностранных граждан во время рейда в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Профилактическое мероприятие прошло 25 августа.

- В ходе рейдовых мероприятий проверки проводились также в отношении работодателей, использующих труд иностранных граждан. Традиционно уделено внимание местам компактного проживания иностранных мигрантов и лиц без гражданства, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В рейдах принимают участие сотрудники УМВД Екатеринбургу, ГУ МВД России по Свердловской области, ФСБ, прокуратуры. Силовую поддержку осуществляют бойцы отряда специального назначения «Гром». К административной ответственности за различные нарушения привлечено 42 мигранта.

Напомним, что 5 августа, силовики провели массовые задержания мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах города. Полиция проверила 196 иностранцев. Всего за рейд в столице Урала полиция выявила 51 правонарушение.