Полицейские задержали 170 иностранных граждан во время рейда в Екатеринбурге

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Полицейские задержали 170 иностранных граждан во время рейда в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Профилактическое мероприятие прошло 25 августа.

- В ходе рейдовых мероприятий проверки проводились также в отношении работодателей, использующих труд иностранных граждан. Традиционно уделено внимание местам компактного проживания иностранных мигрантов и лиц без гражданства, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В рейдах принимают участие сотрудники УМВД Екатеринбургу, ГУ МВД России по Свердловской области, ФСБ, прокуратуры. Силовую поддержку осуществляют бойцы отряда специального назначения «Гром». К административной ответственности за различные нарушения привлечено 42 мигранта.

Напомним, что 5 августа, силовики провели массовые задержания мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах города. Полиция проверила 196 иностранцев. Всего за рейд в столице Урала полиция выявила 51 правонарушение.