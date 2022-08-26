На Ямале пассажиров сняли с поезда за пьяный дебош

Нетрезвая компания мешала пассажирам поезда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять пассажиров поезда «Новый Уренгой – Уфа» устроили пьяный дебош, за что были сняты с рейса. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Нарушители, употребив алкогольные напитки, стали кричать, браниться и мешать другим пассажирам. Всю компанию пришлось снять с поезда.

Поездка для уроженцев Башкирии и Нового Уренгоя закончилась в Сургуте 23 августа. Задержали их сотрудники транспортной полиции. В отношении нарушителей составили протоколы о мелком хулиганстве.