Доставка продуктов «Самокат» установила боксы с собственной продукцией в Екатеринбурге

Чтобы открыть бокс, нужно отгадать загадку Фото: соцсети "Самоката"

Сервис доставки «Самокат» запустил спецпроект, в котором разместил небольшие боксы с собственной продукцией в нескольких городах России. В списке оказался Екатеринбург: три бокса установили в местных заведениях.

- Чтобы открыть бокс, нужно отгадать загадку. Ответ на нее – название одного из продуктов «Самоката, - уточняет пресс-служба сервиса доставки.

После того, как пользователь узнал название продукта, в приложении на смартфоне нужно найти его карточку и посмотреть на количество калорий – это число будет кодом к боксу. Получить продукцию можно бесплатно.

Найти боксы можно в крафтовых барах «Спящая собака» по адресу Первомайская, 40 и «Нельсон Совин» на улице Малышева 21,4, а также в кофейне Papa Carlo на Хохрякова, 63.

До этого компания приняла решение приостановить работу в четырех городах Свердловской области: Березовском, Верхней Пышме, Каменске-Уральском и Первоуральском. В сервисе объясняли, что причина кроется в малом количестве пользователей и операционных показателях, не достигших нужного уровня.