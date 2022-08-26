Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге мотоцикл вспыхнул после столкновения с легковушкой. ДТП произошло утром, 26 августа на улице Челюскинцев. Видео полыхающего посреди проезжей части мотоцикла поделились читатели «КП-Екатеринбург».

- Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в течении 7 минут, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области. - Возгорание было оперативно ликвидировано. Причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

В ГИБДД подтвердили информацию об аварии и добавили, что ДТП произошло, когда мотоцикл ехал по Челюскинцев от Жукова в сторону вокзала, а Chery собирался повернуть. Пострадал 40-летний водитель мотоцикла.