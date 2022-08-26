Полиция проводит плановые профилактические мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Новой Сортировке полиция устроила облаву на мигрантов. Рейд прошел вечером, 25 августа.

- Полиция Екатеринбурга проводит плановые профилактические мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в сфере миграции, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Результатами рейда в полиции обещали поделиться позже.

Напомним, что 5 августа, силовики провели массовые задержания мигрантов в Железнодорожном и Чкаловском районах города. Полиция проверила 196 иностранцев. Всего за рейд по мигрантам в столице Урала полиция выявила 51 правонарушение.