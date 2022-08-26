В Свердловской области условиями труда на работе довольны лишь 36% жителей

23% опрошенных оказались недовольны тем, что у них на работе нет необходимого оборудования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полностью довольны условиями труда на работе лишь 36% жителей. Остальных, так или иначе, что-то не устраивает. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Так исследование показало, что 36% свердловчан не устраивает изношенная инфраструктура и старое оборудование.

- Чаще всего об этом говорят работники из сфер сельского хозяйства, науки и образования, а также добычи сырья. Реже всего инфраструктурой недовольны ИТ-специалисты, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Еще 23% опрошенных оказались недовольны тем, что у них и вовсе на работе нет необходимого оборудования. Чаще других об этом сообщали во время опроса работники науки и образования, представители сферы добычи сырья и рабочий персонал.

Такой же процент свердловчан отметили, что у них на работе низкий уровень охраны труда и есть риски для здоровья сотрудников. Обычно на это сетуют респонденты из сфер сельского хозяйства, медицины и производства.

Кроме того, 14% работающих жителей региона обратили внимание на то, что у них на работе нет кухни. Столько же пожаловались на плохое освещение.