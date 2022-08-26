На Уралмаше женщина выпала с пятого этажа

Очевидцы вызвали скорую помощь
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уралмаше 24 августа женщина выпала с пятого этажа. Очевидцы утверждают, что она выжила.
- В 22:30 с 5 этажа выпала женщина, после ссоры с сожителем. Была в сознании, - рассказали подписчики группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Мы запросили комментарий в УМВД Екатеринбурга.
Напомним, в Екатеринбурге днем, 14 августа произошло на улице 40-летия Комсомола из окна 22 этажа жилого комплекса выпала молодая женщина. Она скончалась. Ее тело обнаружили прохожие. В ситуации разбираются в СК по Свердловской области.