В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила 13-летнего мальчика и уехала

Пострадавший госпитализирован с переломом. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Кировградская произошло ДТП. Как сообщает ГИБДД города, женщина за рулем Kia Carnival сбила 13-летнего мальчика на велосипеде, который ехал по тротуару, и скрылась с места аварии.

- В результате ДТП пострадал 13-летний мальчик, с переломом колена правой ноги он доставлен в травмпункт родителями, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Позже сотрудники Госавтоинспекции нашли злоумышленницу. Она рассказала, что после аварии подошла к ребенку и спросила про его состояние, мальчик ответил, что с ним все хорошо, после этого женщина уехала.

По данному происшествию проводиться дознание, в отношении водителя рассматриваются административный материал за уезд с места ДТП по ст.12.27 КоАП РФ.