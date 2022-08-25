Екатеринбуржцы считают удаленку главным «позитивным» моментом пандемии

Респонденты вспоминали о потере близких людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты SuperJob провели опрос среди екатеринбуржцев на тему пандемии. Исследования показали, что 17% респондентов понравилось работать и учиться удаленно, 7% же нашли новую работу и занялись образованием, а 3% опрошенных признались, что период COVID-19 научил их разбираться в людях и завели новые знакомства.

- Еще 1% называли другие положительные результаты пандемии, среди которых высвобождение времени для отдыха, чтения, просмотра сериалов, - рассказали специалисты SuperJob.

При этом 48% опрошенных екатеринбуржцев считают, что пандемия негативно сказалась на их жизни. Респонденты вспоминали о потере близких людей, психологически сложном периоде самоизоляции и серьезных ограничительных мерах.