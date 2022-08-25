В Екатеринбурге мужчина украл коляску за вознаграждение

На мужчину завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Екатеринбурга обратилась женщина с просьбой найти злоумышленника, который украл детскую коляску ее ребенка стоимостью 12 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 11 УМВД г. Екатеринбурга провели оперативно-розыскные мероприятия, установили личность подозреваемого и задержали, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

Вором оказался 32-летний безработный и ранее судимый за кражи местный житель. Он пояснил, что украл коляску за вознаграждение. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который украл продукты из супермаркета. Уралец набрал продуктов на четыре тысячи рублей и скрылся.