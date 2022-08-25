В Ревде загорелась отечественная легковушка

На место оперативно приехали две пожарные машины. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде на улице Энгельса загорелась отечественная легковушка. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 25 августа в 14:20.

- На площади одного квадратного метра повреждены моторный отсек, салон и приборная панель легкового автомобиля ВАЗ-2115, - рассказали в региональном МЧС.

На место оперативно приехали две пожарные машины и пять спасателей, которые потушили пламя в течение одной минуты. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что у жителя Екатеринбурга утром, 26 ноября, загорелась машина, пока он отводил ребенка в садик. Инцидент произошел на улице Достоевского.