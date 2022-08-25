В Березовском на двухлетнюю девочку набросилась бойцовская собака

К счастью, пес не стал кусать малышку, а только сбил ее с ног Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском на двухлетнюю девочку, которая гуляла около дома, напала бойцовская собака. К счастью, пес не стал кусать малышку, а только сбил ее с ног. Однако родители пострадавшей малышки все равно написали заявление в полицию.

- Собака лишь рычала на малышку. Сотрудники полиции установили личности всех участников этого инцидента и дали направление законным представителям несовершеннолетней на судебно-медицинскую экспертизу, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Также полковник Горелых добавил, что порой такие инциденты заканчиваются весьма печально, с тяжкими последствиями, так как те, кто заводит себе собак, зачастую забывают про элементарные вещи, связанные с безопасностью окружающих.

Ранее стало известно, что В Североуральске бездомная собака укусила девочку, которая проходила мимо магазина на Свердлова № 52. Как рассказала мама пострадавшего ребенка, у ее дочки рваная рана, наложены швы и он проходит лечение. Ребенок был очень сильно напуган.