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Общество25 августа 2022 17:07

В Серове задержали 42-летнего мужчину, сообщившего о ложном минировании местного водохранилища

Злоумышленник рассказал, что в момент звонка был пьян
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вычислить «лжеминера» удалось достаточно быстро, он не стал отпираться и во всем признался

Вычислить «лжеминера» удалось достаточно быстро, он не стал отпираться и во всем признался

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове полицейские поймали 42-летнего жителя Нижней Туры, который сообщил о ложном минировании местного водохранилища. Как только дежурный получил тревожное сообщение, на место отправили оперативников и экстренные службы.

- По окончании проверочных мероприятий каких-либо предметов, представляющих опасность гражданам или нормальному функционированию водохранилища, обнаружено не было, - сообщили на портале «МВД-Медиа».

Вычислить «лжеминера» удалось достаточно быстро, он не стал отпираться и рассказал, что сообщил об угрозе взрыва, когда был пьян. При этом сначала он хотел поговорить с родственником, но тот отказался, в этот момент злоумышленник и придумал план мести.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В качестве меры пресечения мужчине избрана подписка о невыезде, - добавили в полиции.