В Пионерском районе из-за дождя затопило дорогу

Машины во время движения «тонут» в мутной луже. Фото: скрин с видео

В Пионерском районе из-за ливня затопило дорогу. На видео подписчика ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург», видно, что машины во время движения «тонут» в мутной луже.

Также из-за сегодняшнего дождя на перекрестке Восточная-Малышева на припаркованную машину упало дерево. Ветер был настолько сильный, что ствол переломило пополам.

Еще утром 25 августа в уральской столице было чистое голубое небо, но ближе к вечеру его заполонили плотные серые тучи. Проливной дождь за считанные минуты затопил улицы и дороги мегаполиса.

Напомним, что в ближайшие три дня на Урале ожидается жаркая погода от +26 до +31 градусов. 26 августа местами возможен кратковременный дождь.