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Общество25 августа 2022 14:44

В Нижнем Тагиле открыли новый стадион для школ № 9 и № 35

Здесь есть футбольное поле, беговая дорожка и площадки для игровых видов спорта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом в 2023 году в планах муниципалитета построить стадион у школы № 10. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

При этом в 2023 году в планах муниципалитета построить стадион у школы № 10. Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле торжественно открыли новый стадион, на котором будут заниматься ученики из школ № 9 и № 35. В мероприятии поучаствовали сами учащиеся, их родители, педагоги и глава города Владислав Пинаев.

- На территории в несколько гектаров расположилось современное футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, площадка для занятий игровыми видами спорта: волейболом и баскетболом, а также место для сдачи норм ГТО, - рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Примечательно, что спортивным объектом смогут пользоваться не только школьники, но и обычные жители микрорайона.

При этом в 2023 году в планах муниципалитета построить стадион у школы № 10. Спортивная площадка учебного заведения будет полностью оборудована согласно современным стандартам.