В Екатеринбурге полицейские разыскивают парочку, которая потратила с найденной карты больше шести тысяч

Силовики изучили записи с камер видеоблюдения и вычислили предполагаемых злоумышленников. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские разыскивают парочку, которая нашла карту местного жителя и начала тратить с нее деньги. Мужчина написал заявление и рассказал, что потерял «пластик» в районе улицы Братской.

- Впоследствии ему на телефон поступили сообщения о списании с его счета денег в продуктовом супермаркете, пивном магазине и аптеке на территории микрорайона Вторчермет. Всего же он потерял больше шести тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Силовики изучили записи с камер видеоблюдения и вычислили предполагаемых злоумышленников.

Полиция просит жителей, узнавших мужчину и женщину, сообщать по телефонам 8(932)6111862; 3564203 или 102 (02). А гражданам, запечатленным на видео, добровольно явиться в отдел полиции № 3 для дачи пояснений, а также возместить владельцу ущерб.