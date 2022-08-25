Врачи отреагировали на рекомендации свердловского Роспотребнадзора вернуть масочный режим

По словам специалистов, за последние недели выросло количество обращений в службу скорой медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи отреагировали на рекомендации Роспотребнадзора по Свердловской области вернуть в регионе масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. По словам специалистов, за последние недели выросло количество обращений в службу скорой медицинской помощи.

- Можно сказать, что коронавирусная инфекция снова наступает с нарастающими темпами. Мы все прекрасно помним критическую загруженность медиков в последнюю волну: как обрывались телефоны в диспетчерской, как наши медики не успевали вернуться на подстанцию, чтобы пообедать, - отметил внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

По его словам, введение масочного режима в общественных местах – это вынужденная мера, в которой есть смысл. Также защититься от COVID-19 можно благодаря вакцинации и ревакцинации.

- Учитывая скорое начало учебного года, возможно, стоит вновь рассмотреть возможность более активного применения дистанционных технологий в образовательной сфере, - добавил Игорь Пушкарев.