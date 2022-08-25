В Екатеринбурге упавшее после мощного ливня дерево повредило машину

Дерево упало на перекрестке улиц Малышева-Восточная Фото: Алина СУРИНА

В Екатеринбурге после мощного ливня, который накрыл город во второй половине дня, на машину, которая была припаркована на пересечении улиц Восточная и Малышева, упало дерево. Ветер был настолько сильный, что ствол переломило пополам.

- Дерево упало на перекрестке улиц Малышева-Восточная, ветки задели машину, - рассказывают «КП-Екатеринбург» читатели.

Напомним, Еще утром 25 августа в уральской столице было чистое голубое небо, но ближе к вечеру его заполонили плотные серые тучи. Проливной дождь за считанные минуты затопил улицы и дороги мегаполиса. Он сопровождался сильным грохотом от ударов молний.

В ближайшие три дня на Урале ожидается жаркая погода от +26 до +31 градусов. 26 августа местами возможен кратковременный дождь. 27 августа осадков не ожидается.