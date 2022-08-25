В поселке Горноуральский женщина зарезала своего сожителя из-за бутылки водки

Пострадавший получил ранение, которое не было совместимо с жизнью, и через некоторое время скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Горноуральский местную жительницу будут судить за убийство своего сожителя во время застолья. Инцидент произошел 19 июня, в тот день 62-летняя женщина выпивала вместе с мужчиной, и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт.

Ссора переросла в драку, в ходе которой женщина и взяла в руки нож, нанеся удар в живот. Пострадавший получил ранение, которое не было совместимо с жизнью, и через некоторое время скончался.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, она сама вызвала на место «скорую помощь». Поначалу сыщикам она не признавалась в содеянном. В частности, конфликт произошел, когда потерпевший решил забрать себе оставшееся спиртное, что и побудило женщину взяться за кухонный нож.