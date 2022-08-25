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Общество25 августа 2022 12:16

В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим

На время жителям запретили посещать леса и торфяники в границах города
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также действует запрет на использование открытого огня и разведение костров на земельных участках

Также действует запрет на использование открытого огня и разведение костров на земельных участках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 25 августа до особого распоряжения начал действовать особый противопожарный режим. Его ввели для защиты жизни и здоровья уральцев, а также недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами.

Согласно особому противопожарному режиму, жителям запрещено посещать леса и торфяники в границах города.

- Также действует запрет на использование открытого огня и разведение костров на земельных участках всех форм собственности и торфяных почвах, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помимо Екатеринбурга, особый противопожарный режим начал действовать с 25 августа еще в 29 муниципальных образованиях Свердловской области.