В Екатеринбурге начал действовать особый противопожарный режим

Также действует запрет на использование открытого огня и разведение костров на земельных участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 25 августа до особого распоряжения начал действовать особый противопожарный режим. Его ввели для защиты жизни и здоровья уральцев, а также недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и ландшафтными пожарами.

Согласно особому противопожарному режиму, жителям запрещено посещать леса и торфяники в границах города.

- Также действует запрет на использование открытого огня и разведение костров на земельных участках всех форм собственности и торфяных почвах, - сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Помимо Екатеринбурга, особый противопожарный режим начал действовать с 25 августа еще в 29 муниципальных образованиях Свердловской области.