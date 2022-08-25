Свердловская область получит 100 миллионов на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора

К 2030 году необходимо сократить количество отходов, направляемых на захоронение, в два раза Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Свердловской области выделят больше 100 миллионов рублей из федерального бюджета за закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Деньги регион получит в рамках национального проекта «Экология». Планируется, что их использование позволит сортировать отходы, отделяя стекло, бумагу, пластик и металлы

- В июле этого года губернатор Евгений Куйвашев анонсировал появление в этом году первых в регионе экодомов – современных пунктов приема вторсырья. Жители смогут сдавать туда на переработку бытовые отходы, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, согласно национальному проекту «Экология» к 2030 году необходимо сократить количество отходов, направляемых на захоронение, в два раза.

Кстати, в конце июля в Березовском произошел серьезный пожар на полигоне ТБО, общая площадь возгорания составила больше двух тысяч «квадратов». В тушении участвовали 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава.