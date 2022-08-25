В Екатеринбурге воришка с шилом в руках напал на охранника в магазине из-за пачки подгузников

По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили незадачливых грабителей и задержали их через несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге злоумышленник из Первоуральска напал с шилом на охранника в магазине из-за пачки подгузников. Инцидент произошел в торговой точке на улице Павла Шаманова. Парень вместе со своим подельником попытался вынести из зала упаковку памперсов, однако их быстро заметили.

- Попытку проноса заметил охранник магазина и попытался остановить воришек. При этом один из преступников достал шило и ударил бдительного сотрудника в живот. После этого похитители скрылись, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили незадачливых грабителей и задержали их через несколько часов. Задержанным по 21 году, ранее они привлекались к ответственности за мелкое хищение и потребление наркотических средств.

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