Синильная кислота считается сильнейшим ядом общетоксического действия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила превышено в 40 раз. Такой результат выявил газоанализатор «Геолан-1П». Замеры сделали журналисты TagilCity.ru на Сухоложском поселке.

В издании отмечают, что синильная кислота представляет собой легкую летучую жидкость с запахом горького миндаля. Она имеет второй класс опасности. Вещество считается сильнейшим ядом общетоксического действия.

Напомним, в апреле мы писали, что воздух Нижнего Тагила признан самым грязным в Свердловской области. По данным отчета Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в атмосфере наблюдалась концентрация формальдегида, взвешенных веществ, диоксида азота и бензапирена.