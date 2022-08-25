Уральская сеть фитнес-клубов займется продвижением грузинской компании

Уральской сети фитнес-клубов Bright Fit предложили стать оператором грузинской компании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Уральской сети фитнес-клубов Bright Fit предложили стать оператором грузинской компании. Владелец проекта Алексей Романов отмечает, что его команда начнет заниматься менеджментом и управлением фитнес-клуба в Тбилиси.

- У нас переговоры шли давно, с 2019 года, но в планы вмешалась пандемия. Мы будем отвечать за управление фитнес-клуба грузинской компании и займется менеджментом, - подтвердил «КП-Екатеринбург» основатель уральской сети.

На данный момент в Грузии это будет первая компания, в которой примет участие российский проект.

Пандемия вмешалась не только в планы по выходу за границу, но и принесла убытки. Владелец сети Bright Fit в прошлом году рассказал о проблемах с доходами на своих страницах в социальных сетях. По словам Алексея Романова, из-за временного введения QR-кодов в Свердловской области, прибыл фитнес-залов упала практически в два раза.