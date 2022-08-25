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Общество25 августа 2022 10:02

Жена Ройзмана высказалась о его задержании

Она написала пост в социальных сетях
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Евгения Ройзмана задержали 24 августа.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга избирали меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману, о ситуации высказалась его супруга Юлия Крутеева. Она написала пост в социальных сетях.

- Дорогие друзья, я благодарна за вашу поддержку и добрые слова по всем возможным каналам, - написала Юлия Крутеева. - Прошу простить меня за ответное молчание, просто не могу ни говорить, ни писать, ни читать.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа по обвинению в дискредитации ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Юлия Крутеева, супруга Евгения Ройзмана, высказалась о ситуации с его задержанием. Фото: Юлия Крутеева, соцсети

Юлия Крутеева, супруга Евгения Ройзмана, высказалась о ситуации с его задержанием. Фото: Юлия Крутеева, соцсети