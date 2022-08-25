Жена Ройзмана высказалась о его задержании

Евгения Ройзмана задержали 24 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга избирали меру пресечения экс-мэру Евгению Ройзману, о ситуации высказалась его супруга Юлия Крутеева. Она написала пост в социальных сетях.

- Дорогие друзья, я благодарна за вашу поддержку и добрые слова по всем возможным каналам, - написала Юлия Крутеева. - Прошу простить меня за ответное молчание, просто не могу ни говорить, ни писать, ни читать.

Евгения Ройзмана задержали 24 августа по обвинению в дискредитации ВС России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.