В Екатеринбурге запускают Школу гида

Горожан приглашают разработать экскурсию по городу. Фото: предоставлено авторами проекта

В Екатеринбурге запускается Школа гида от проекта «Глазами инженера». Она для тех, кому интересно исследовать город и разрабатывать экскурсии. Ученикам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

– Я очень рад, что мы запускаемся в Свердловской области. У этого региона большой потенциал для развития туризма, – отмечает идеолог проекта Айрат Багаутдинов.

За пять месяцев будущие гиды прослушают лекции, узнают об истории архитектуры, обучатся ораторскому мастерству, узнают основы маркетинга и продвижения в социальных сетях.

Занятия будут проходить дистанционно, личного присутствия требуют только мастерские.

– Мы будем создавать свою уникальную экскурсию, – рассказывает руководитель мастерской Дмитрий Москвин.

В школе будут преподавать историки, археологи и экскурсоводы Москвы. Обучение стартует в сентябре 2022 года и завершится в начале весны следующего года.

Записаться в Школу гида можно на сайте проекта. Получить новую профессию может любой желающий с высшим образованием.