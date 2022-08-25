Полицейские ищут онаниста, который заглядывал в окна детского сада

Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге утром, 25 августа жители дома на улице Пехотинцев заметили онаниста. Мужчина стоял у забора детского сада «Тропинки детства» у учреждения на Пехотинцев, 16. Как ранее «КП-Екатеринбург» сообщили жители, они прогнали извращенца со двора. Заявление в полицию они не подавали.

Полицейские Екатеринбурга взяли ситуацию на контроль и уже связались с очевидцами, чтобы провести проверку по факту произошедшего.

- Ранее информация об инциденте в органы внутренних дел не поступала. Сведения, опубликованные в СМИ будут проверены сотрудниками территориального отдела внутренних дел. Полиция просит граждан в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

Мужчину, который онанировал у забора заметила девушка Ольга, которая вышла на прогулку с собакой. По ее предположению, мужчина может работать сторожем в парковке неподалеку от садика.

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