СвЖД назначила скоростные электропоезда «Ласточка» в Качканар со 2 сентября

Фото из архива РЖД

Свердловская железная дорога назначает пригородные электропоезда «Ласточка» в Качканар. Со 2 сентября 2022 года четыре пары скоростных электричек будут курсировать ежедневно круглогодично: три на направлении Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, еще одна соединит Качканар с аэропортом Кольцово (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Время в пути на маршруте Качканар – Екатеринбург в среднем составит 3 часа 50 минут, а от Качканара до Нижнего Тагила – 1 час 50 минут.

На участке Екатеринбург – Нижний Тагил «Ласточки» будут следовать действующим расписанием поездов №№7073/7074, 7060/7061, 7063/7064, 7068/7069. От Нижнего Тагила до Качканара поезда будут следовать с остановками на станциях Баранчинская, Гороблагодатская (г. Кушва). Отправление из Нижнего Тагила в 6:02, 10:41, 12:21, 21:23 (здесь и далее время местное); обратно из Качканара в 3:45, 8:49, 13:06, 18:25.

Таким образом жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получат скоростное железнодорожное сообщение с центром Горнозаводского округа, столицей Урала и аэропортом Кольцово. Они смогут путешествовать безопаснее, комфортнее и дешевле, чем на автобусе. Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара по полному тарифу составит 580 рублей, от аэропорта Кольцово – 670 рублей. Билет от Нижнего Тагила до Качканара по полному тарифу будет стоить 320 рублей.

Оформить проездные документы на «Ласточку» можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания и на сайте АО «СПК», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта. Продажа билетов начинается за 10 суток.

«Ласточка» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона.

В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.