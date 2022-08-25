День оленевода на Ямале обойдется в полмиллиона рублей

Деньги на праздник выделит федеральный бюджет Фото: Алексей БУЛАТОВ

День оленевода 2022 на Ямале обойдется в 465 тысяч рублей, которые выделит государство. ЯНАО вошел в число 36 регионов, которые получат субсидии из федерального бюджета. Праздник проведут в Салехарде.

По данным информационного портала «Ямал 1», деньги можно будет потратить на разработку программы, приглашение звезд эстрады, продвижение и техническое оснащение.

День оленевода – это одна из визитных карточек Ямала. Этот праздник хотят сделать точкой притяжения не только российских, но и иностранных туристов. В 2022 году его посетили 46 тысяч человек.