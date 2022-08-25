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Общество25 августа 2022 7:40

Мужчине, задержанному на несанкционированной акции в поддержку Ройзмана, дали 15 суток ареста

Такую санкцию на него наложили за неповиновение сотруднику полиции
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На несанкционированной акции задержали лишь одного участника.

На несанкционированной акции задержали лишь одного участника.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду после того, как был задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в уральской столице некоторые люди попытались устроить несанкционированную акцию, чтобы высказать свое мнение о случившемся. Она довольно быстро завершилась, но одного из участников все-таки задержали. Это мужчина из Ревды. Его задержали за неповиновение сотруднику полиции. Сегодня стало известно, какую санкцию на него наложили за случившееся.

- Ему назначили 15 суток административного ареста по части 1, статьи 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному требованию сотрудников полиции, - уточнили в Верх-Исетском районном суде.

Добавим, что самого Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС России. В четверг, 25 августа, ему должны выбрать меру пресечения.