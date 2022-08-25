Мужчине, задержанному на несанкционированной акции в поддержку Ройзмана, дали 15 суток ареста

На несанкционированной акции задержали лишь одного участника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду после того, как был задержан экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в уральской столице некоторые люди попытались устроить несанкционированную акцию, чтобы высказать свое мнение о случившемся. Она довольно быстро завершилась, но одного из участников все-таки задержали. Это мужчина из Ревды. Его задержали за неповиновение сотруднику полиции. Сегодня стало известно, какую санкцию на него наложили за случившееся.

- Ему назначили 15 суток административного ареста по части 1, статьи 19.3 КоАП РФ, неповиновение законному требованию сотрудников полиции, - уточнили в Верх-Исетском районном суде.

Добавим, что самого Евгения Ройзмана обвиняют в дискредитации ВС России. В четверг, 25 августа, ему должны выбрать меру пресечения.