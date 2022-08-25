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Общество25 августа 2022 7:16

Из Екатеринбурга и аэропорта Кольцово в Качканар запускают скоростную электричку

Они будут курсировать круглогодично
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Электрички будут ездить круглогодично

Электрички будут ездить круглогодично

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре скоростных электрички начнут ездить в Качканар со 2 сентября. Три «Ласточки» будут курсировать из Екатеринбурга через Нижний Тагил и одна из аэропорта Кольцово. Они будут ездить круглогодично.

- Жители Качканара, Кушвы и поселка Баранчинский получат скоростное железнодорожное сообщение с центром Горнозаводского округа, столицей Урала и аэропортом Кольцово. Они смогут путешествовать безопаснее, комфортнее и дешевле, чем на автобусе, - рассказали в пресс-службе СвЖД.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до Качканара составит 580 рублей, от аэропорта Кольцово - 670 рублей. Время в пути в среднем составит 3 часа 50 минут. Билет от Нижнего Тагила до Качканара будет стоить 320 рублей. Время в пути - 1 час 50 минут.