Жители Сортировки прогнали онаниста, который заглядывал в окна детского сада

Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге у забора детского садика на улице Пехотинцев, 25 августа, заметили онаниста. Его поведение шокировало жителей. Мужчина, который напугал жителей двора был в спортивном костюме, жилетке, шлепанцах и панаме. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала жительница дома на улице Пехотинцев Ольга.

Подозрительный мужчина стоял у забора садика «Тропинки детства» и онанировал на улице Пехотинцев, 16. Извращенец был замечен в 09:52, когда дети уже были в здании.

- Мы вышли на прогулку с собакой. Она у меня сразу рычать начала. А я даже не поняла, что происходит, так как у меня плохое зрение. Мы пошли по стандартному маршруту по тропинке вдоль садика. И тут собака совсем взбесилась начала рычать и отпихивать меня от кустов. А прям у забора садика, этот человек стоял без штанов и прям в открытую делал это. Он заглядывал в окна, - рассказала «КП-Екатеринбург» Ольга.

Бдительные жильцы даже успели запечатлеть извращенца. По словам Ольги, она очень испугалась и позвала на помощь жителя со двора. Однако, онанист вел себя невозмутимо. В полицию жители дома не обращались.

Фото: читатель «КП»

- Я подошла к парню на скамейке и попросила его прогнать. Он сразу согласился. Вышел к этому мужчине и матом его покрыл. А тот с ним ещё разговаривать пытался: «А что тебе надо? А что такого?». Мне кажется, это какой-то дворник или сторож. Он как-то вальяжно шел по двору, - отметила Ольга.

Напомним, в Нижнем Тагиле велосипедист-онанист напугал детей. Полицейские задержали извращенца, но в итоге отпустили. Эта новость возмутила жителей Вагонки.

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