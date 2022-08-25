«Уральские авиалинии» выплатят пассажирам 302 миллиона за отмененные рейсы

Деньги заплатят за отмененные рейсы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получит от Росавиации субсидию в размере 302 875 333 рублей. Деньги пойдут на возврат пассажирам средств по отмененным рейсам, сообщается в пресс-службе Росавиации.

- Победителями отбора определено 19 авиакомпаний. Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 млрд рублей с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления, - уточняется в сообщении ведомства.

Всю сумму перевозчик получит в конце августа или начале сентября, когда между Росавиацией и «Уральскими авиалиниями» будет заключены соответствующие договоры.

Из-за усложнившейся ситуации, компания отменила все рейсы сразу в несколько стран еще в марте этого года. Среди таких стран оказались Египет и Армения. Также «Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов на юг России до 30 сентября. Речь идет о рейсах в Анапу, Симферополь, Краснодар, Геленджик, Воронеж, Ростов-на-Дону.