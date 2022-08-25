Стало известно, в какой суд доставят Евгения Ройзмана

Уголовное дело было возбуждено управлением МВД по Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Верх-Исетский районный суд для избрания меры пресечения. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник. Точное время начала заседания пока неизвестно.

Накануне оппозиционер был задержан в своей квартире на улице Энгельса. Представители МВД провели обыски по месту жительства, а также в музее «Невьянская икона» и подземном паркинге Ройзмана. Кроме этого обыски прошли в фонде экс-депутата Госдумы.

- Если материал поступит, то его будут рассматривать на Кирова, 2 – пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Верх-исетского суда.

В отношении Ройзмана возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.