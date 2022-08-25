Екатеринбург занял вторую строчку в рейтинге городов, жители которого чаще всего занимаются фейк-шопинго Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге каждый второй покупает в интернете товары, чтобы использовать и вернуть. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства A2:Research.

- Иногда так хочется стать обладателем вещей премиум-класса или просто взять товар с витрины взаймы, - рассказали в аналитическом агентстве. - Каждый второй покупатель в Екатеринбурге (58%) хотя бы раз в жизни пользовался «фейк-шопингом» - совершал покупки, заранее зная о том, что вернет товар продавцу сразу после использования.

Интересно, что по данным исследования, чаще всего так поступают мужчины - 61% среди ответивших положительно на вопрос об использовании «фейк-шопинга». Чаще всего екатеринбуржцы покупают онлайн продукты питания (65%), одежду (50%) и обувь (36%).

Кроме того, специалисты после опроса выяснили, что каждый второй участник исследования (41%) совершает покупки онлайн каждые 2-3 дня. Каждый третий (28%) покупает онлайн раз в месяц, 26% опрошенных - хотя бы один раз в неделю, а 5% - каждый день.

Кстати, Екатеринбург занял вторую строчку в рейтинге городов, жители которого чаще всего занимаются фейк-шопингом (58%). На первом месте оказалась Казань (60%). На третьем - Пермь с 57,9%.