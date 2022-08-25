Местами в Свердловской области в ближайшие дни ожидается кратковременный дождь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области похолодает до +6 градусов. Резкое снижение температуры ожидается на севере региона в субботу, 27 августа. Публикуем прогноз погоды на ближайшие три дня.

В четверг, 25 августа, в дневное время на юге региона ожидается от + 26 до +31 градуса, на севере от +23 до +28 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза.

В пятницу, 26 августа, ночью температура воздуха снизиться до +12, +17 градусов, днем потеплеет до +20,+25 градусов, на юге региона до +30 градусов. Местами также возможен кратковременный дождь.

В субботу, 27 августа осадков не ожидается. В ночное время похолодает до +11, +16 градусов, на крайнем севере до +6 градусов. Днем воздух прогреется до +20, +25 градусов. Осадков, согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, не будет.