Мальчика искали волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 25 августа завершили поиски 10-летнего Руслана. Ребенок вышел из дома в Чкаловском районе и пропал 24 августа. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры двух поисковых отрядов.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в ПСО «Прорыв».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД, мальчик утром сам вернулся домой. По предварительной информации противоправных действий в отношении него не совершено. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку.

Напомним, в Новоуральске пропавшего 19 августа 34-летнего Сергея Шиганова нашли мертвым. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы сообщили, что Сергей Шиганов погиб в результате несчастного случая. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете.