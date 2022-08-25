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Общество25 августа 2022 2:34

В Екатеринбурге завершили поиски 10-летнего мальчика

Руслан пропал 24 августа
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали волонтеры и полицейские

Мальчика искали волонтеры и полицейские

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 25 августа завершили поиски 10-летнего Руслана. Ребенок вышел из дома в Чкаловском районе и пропал 24 августа. Поисками мальчика занимались полицейские и волонтеры двух поисковых отрядов.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! - сообщили в ПСО «Прорыв».

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД, мальчик утром сам вернулся домой. По предварительной информации противоправных действий в отношении него не совершено. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних продолжают проверку.

Напомним, в Новоуральске пропавшего 19 августа 34-летнего Сергея Шиганова нашли мертвым. Его поисками занимались сотрудники полиции и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Добровольцы сообщили, что Сергей Шиганов погиб в результате несчастного случая. Информацию об этом подтвердили и в следственном комитете.