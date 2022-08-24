Поисками 85-летнего дедушки занялись волонтеры «Лиза Алерт»

В день пропажи пенсионер был одет в черные кеды. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

Поисками пропавшего в Верхней Пышме Пятыгина Петра Никитича занялись волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». О местонахождении 85-летнего дедушки ничего неизвестно с 23 августа.

В день пропажи пенсионер был одет в черные кеды с белой подошвой, белую рубашку и черные брюки.

Особые приметы:

Рост: 175 сантиметров

Телосложение: нормально

Цвет волос: седой

Цвет глаз: серо-голубой

Всем, кому-либо известно о местонахождении Пятыгина Петра Никитича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Любови (Герда) 8-982-744-12-45