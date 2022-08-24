Эксперты назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Свердловской области

На последней строчке расположилась вакансия коммерческого директора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав больше 32 тысяч вакансий, назвали топ-10 высокооплачиваемых профессий Свердловской области.

Первое место в рейтинге занял эксперт управления корпоративных продаж с зарплатой от 400 тысяч рублей. Для получения этой должности кандидату необходимо иметь собственную базу клиентов-бизнесменов, высшее образование и релевантный опыт работы.

На строчке ниже расположился директор по развитию розницы, у специалистов этой сферы заработная плата начинается от 300 тысяч рублей.

- Среди требований – обязательный опыт управления ассортиментом в оффлайн-продажах, наличие успешных проектов по запуску и оперативному управлению розничными торговыми площадками, а также высокие управленческие и коммуникативные навыки, - рассказали эксперты hh.ru.

Третье место занимает стоматолог-ортопед, который получает до 500 тысяч рублей. Претендовать на эту должность могут кандидаты с сертификатом стоматолога-ортопеда и опытом работы в этой сфере от трех лет.

После него идут Golang Developer с зарплатой до 420 тысяч рублей, врач стоматолог-ортопед, получающий от 300 тысяч на руки, директора производственного направления холдинга Управляющей компании и по развитию с сфере автозапчастей, Senior backend PHP-developer и Senior/Lead iOS-разработчик. На последней же строчке расположилась вакансия коммерческого директора.