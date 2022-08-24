В Нижнем Тагиле начался ремонт детского сада, построенного 70 лет назад

Работа предстоит серьезная. Фото: скрин с видео

В Нижнем Тагиле начался капитальный ремонт детского сада-яслей №20, который располагается в центре города. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, здание построено в 1947 году.

- В таком же состоянии мы брали в работу здания старейших в городе школ и детсадов, превращая их в итоге в современные и комфортные учреждения, - написал глава города на своей странице «ВКонтакте».

Работа предстоит серьезная, но Владислав Пинаев уверен, что «все получится».

Ранее мы писали, что в центре Нижнего Тагила началась реконструкция «сталинского» дома на улице Карла Маркса, 83. Кроме фасадных работ будет отремонтирована кровля, заменены системы тепло- и электроснабжения.